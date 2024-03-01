В Кировской области к концу 2026 года планируют сортировать около 70% производимых отходов

В регионе началось создание комплексного объекта по обращению с ТКО "Центральный"

КИРОВ, 1 марта. /ТАСС/. Власти Кировской области рассчитывают добиться сортировки около 70% всех производимых в регионе отходов к концу 2026 года, когда на полную мощность заработает комплексный объект по обращению с твердыми коммунальными отходами "Центральный" в Слободском районе. Об этом ТАСС сообщил министр охраны окружающей среды Кировской области Тимур Абашев.

"В 2025 году ["Центральный"] будет введен в эксплуатацию, в 2026 году предприятие отработает на полную мощность, [объект будет] пропускать через себя 200 тыс. тонн отходов или практически 70% от образуемых в области отходов", - отметил Абашев.

Создание комплексного объекта стоимостью более 970 млн рублей началось в регионе в 2024 году. "Центральный" будет включать мусоросортировочный завод мощностью 200 тыс. тонн в год, объект компостирования твердых коммунальных отходов мощностью 60 тыс. тонн в год. Проект реализуется за счет инфраструктурного бюджетного кредита. Подрядчиком выступает АО "Передовые проектные решения".

По словам Абашева, в регионе идет работа по формированию экологической культуры. В марте в регионе планируют открыть экоцентр, где будут проходить просветительские мероприятия, экологические уроки. Также здесь будет вестись прием вторсырья на переработку. Ранее в Кирове около года работал открытый по инициативе общественной организации "Вятка без мусора", региональных властей и регионального оператора АО "Куприт" экоцентр, который занимался экопросвещением, семейным досугом, проблемами экологии и переработки мусора, однако в январе 2023 года центр прекратил работу в том числе из-за отказа собственника помещения в продлении договора аренды.

Сейчас в Кирове и нескольких населенных пунктах области работают пункты сбора вторсырья, также в областном центре вторсырье можно сдать в экомобиль.