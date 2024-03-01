В школах РФ начинаются всероссийские проверочные работы

ВПР напишут около 8,5 млн учеников

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Проведение всероссийских проверочных работ (ВПР) начинается в школах 1 марта и продлится до 17 мая, сообщили в пресс-службе Рособрнадзора.

"1 марта в российских школах начинается проведение всероссийских проверочных работ, которое продлится до 17 мая. Конкретные даты проведения ВПР для каждого класса и предмета образовательные организации определяют самостоятельно в рамках установленного расписанием периода", - говорится в сообщении.

В 2024 году ВПР пройдут для обучающихся 4-8-х классов в штатном режиме, для обучающихся 11-х классов - по решению школы. По иностранным языкам в 7-х и 11-х классах и по географии в 10-х классах ВПР в этом году проводиться не будут.

Всего проверочные работы напишут около 8,5 млн школьников из примерно 37 тыс. образовательных организаций всех регионов России, в том числе около 1 тыс. учеников из новых регионов РФ. Первыми ВПР напишут одиннадцатиклассники. В Рособрнадзоре напомнили, что проверочные работы у них должны проводиться по тем предметам, которые они не выбрали для сдачи в форме ЕГЭ.

С 19 марта по 17 мая года пройдут ВПР для обучающихся 4-8-х классов. Четвероклассники напишут три проверочные работы, пятые классы - четыре. В каждой параллели обязательными будут ВПР по русскому языку и математике. Обучающиеся 4-х классов также в обязательном порядке напишут ВПР по предмету "Окружающий мир", обучающиеся 5-х классов - по биологии и истории.

Учащиеся 6-8-х классов также напишут четыре проверочные работы: две обязательные и две - на основе случайного выбора. Для 6-х классов, помимо обязательных, пройдут ВПР по истории, биологии, географии и обществознанию, для 7-х классов - по истории, биологии, географии, обществознанию и физике, для 8-х классов - по истории, биологии, географии, обществознанию, физике и химии. Эти проверочные работы в каждой параллели будут проводиться по двум предметам на основе случайного выбора.