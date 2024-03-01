В Хабаровском крае в 2024 году отремонтируют школы в шести населенных пунктах

ХАБАРОВСК, 1 марта. /ТАСС/. Капитальный ремонт школ в этом году проведут в шести населенных пунктах Хабаровского края. Об этом сообщили ТАСС в региональном правительстве.

"В 2024 году капитальный ремонт начнут и завершат в шести школах, расположенных в поселениях Октябрьский, Переяславка, Чегдомын, Новый Ургал, Мухен в разных районах края, а также в городе Николаевске-на-Амуре", - рассказали в правительстве.

В 2025 году капитальные ремонтные работы завершат еще в 25 общеобразовательных учреждениях в крае. В течение 2026 года полностью модернизировать планируется четыре школы. В порядок будут приводится цоколь, фундамент и кровля, потолки, полы и перекрытия, лестницы, входные группы, классы. Школы получат современное оборудование.

Программу по ремонту школ в крае реализуют по поручению президента России Владимира Путина, из бюджетов разных уровней на эти цели предусмотрено свыше 4 млрд рублей.

Накануне глава государства в послании Федеральному собранию заявил, что власти России выделят в общей сложности более 400 млрд рублей на программы капремонта школ и детских садов.