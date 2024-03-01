В Якутии пройдет традиционный фестиваль "Путешествие на полюс холода - 2024"

Впервые после пандемии мероприятие состоится в очном формате

ЯКУТСК, 1 марта. /ТАСС/. Республиканский фестиваль "Путешествие на полюс холода - 2024" с туристическими маршрутами и экскурсиями в Оймяконском районе Якутии состоится впервые в очном формате в постпандемийное время. Об этом сообщил ТАСС врио генерального директора агентства развития туризма и территориального маркетинга Якутии Аркадий Ксенофонтов.

"Фестиваль проводится с 2011 года, ежегодно он становится центром притяжения туристов, которых привлекают необычный северный быт и красота природы. "Полюс холода посетили туристы из более чем 70 стран, а также экстремалы, желающие установить мировые рекорды. В этом году впервые в постпандемийное время мероприятия фестиваля пройдут в очном формате", - рассказал Ксенофонтов.

Помимо агентства, организаторами фестиваля выступают региональное министерство предпринимательства, торговли и туризма, администрация Оймяконского района, также Минсельхоз Якутии и центр "Мой бизнес".

Оймяконский район Якутии известен своими низкими температурами. В частности, село Оймякон входит в список населенных пунктов с самыми экстремальными условиями для жизни человека. На звание самой холодной точкой Северного полушария Земли претендуют два населенных пункта Якутии - Верхоянск и Оймякон.

Программа фестиваля

Фестиваль пройдет 29-31 марта. "Фестиваль - одно из ключевых событийных мероприятий Якутии, которое проводится в последние выходные дни марта в Оймяконе. Согласно концепции, даты выбраны не случайно: именно конец марта как символ наступления весны в Северном полушарии планеты, возвращения холода в Северный Ледовитый океан", - отметил Ксенофонтов. В Якутии жители представляли зиму в виде Быка холода, который выходит из Северного Ледовитого океана.

Традиционно локациями фестиваля станут три села Оймяконского района, расположенные рядом друг с другом - Оймякон, Томтор и Ючюгей. Туристов ожидает встреча со сказочным Чысхааном - хранителем мирового холода, ледовая резиденция которого находится в Томторе, а также купание в незамерзающем источнике, посещение конебазы с лошадьми якутской породы, прогулка на снегоходах, праздник оленеводов с гонками.

"Впервые состоятся при поддержке ассоциации гостеприимства Якутии гастрономический театр "Вкус Оймякона" и проект для приобщения к культуре коренных народов Севера "Ночь в чуме", где в селе Ючюгей будет представлено имитированное стойбище оленеводов. И, конечно, кульминацией праздника станет церемония возвращения символа холода Чысхаану", - отметил Ксенофонтов.

Символ холода ежегодно Чысхаан вручает Деду Морозу на другом фестивале - "Зима начинается с Якутии" - в декабре, что означает наступление зимы во всех уголках страны. В конце марта Дед Мороз возвращает символ - до следующей зимы.

Запланирована и деловая программа: будет организован форум предпринимателей, в ходе которого обсудят крупные проекты по повышению системности и увеличению инфраструктурного потенциала событийного тура и туристического маршрута "Оймякон - полюс холода".