На юге Сахалина объявили экстренное предупреждение

Причиной стали метель и сильный ветер

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 1 марта. /ТАСС/. Спасатели объявили на 2 марта экстренное предупреждение на юге Сахалина в связи с прогнозируемыми неблагоприятными погодными условиями. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС России по Сахалинской области.

"В администрации муниципальных образований и во взаимодействующие структуры были направлены экстренное предупреждение и рекомендации по реагированию. Силы и средства, предназначенные для ликвидации возможных последствий неблагоприятных метеорологических явлений, готовы к реагированию", - рассказали в управлении.

По информации Сахалинского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в субботу на территории Макаровского, Томаринского, Долинского, Корсаковского, Холмского, Невельского, Анивского районов и города Южно-Сахалинска прогнозируются снег, местами сильный, ветер на побережьях 15-20 м/с, на востоке метель. Кроме этого, 2 марта в Долинском районе и Южно-Сахалинске прогнозируется лавинная опасность.

Сейчас на Сахалине солнечная погода без осадков и ветра. Температура воздуха в Южно-Сахалинске в дневное время - минус 4 градуса.