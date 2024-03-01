В Новосибирском педуниверситете появится лаборатория БПЛА

Ее создадут на базе технопарка "Кванториум"

НОВОСИБИРСК, 1 марта. /ТАСС/. Лаборатория беспилотных летательных аппаратов будет создана в Новосибирском государственном педагогическом университете (НГПУ), рассказали в пресс-службе вуза.

"Лаборатория беспилотных летательных аппаратов появится в 2024 году в НГПУ. Связано это с необходимостью подготовки профессиональных кадров в этой новой, быстро развивающейся сфере. Согласно программе развития БПЛА в России до 2035 года, по всей стране должны быть созданы центры БПЛА, для которых необходимы инженерные кадры. Соответственно, требуются и педагоги для подготовки этих кадров", - рассказали в вузе.

Лаборатория БПЛА будет создана на базе педагогического технопарка "Кванториум" имени Ю.Б. Румера. В 2024 году НГПУ получит субсидию из федерального бюджета в размере 5 млн рублей на его дооснащение. Директор технопарка Сергей Старков отметил, что задача создаваемой лаборатории - познакомить будущих педагогов с общими принципами работы аппаратов, научить программировать БПЛА и работать с ними вне зависимости от их назначения, чтобы учителя в будущем смогли передать знания своим ученикам.

В пресс-службе указали, что у школ также появляется запрос на подготовку педагогов с соответствующими компетенциями по конструированию беспилотников, их программированию и пилотированию в автоматическом и ручном режиме.

"Кванториум" закупает квадрокоптеры и симуляторы для будущей лаборатории, которые позволят заниматься в виртуально дополненной реальности, формировать универсальные педагогические компетенции студентов. Основные испытания БПЛА будут проходить в помещении, для чего в технопарке готовится специальный полигон, который станет местом проведения разнообразных соревнований как на симуляторах, так и с использованием реальных моделей.