Детский сад в Ишиме выплатит 120 тыс. рублей компенсации за травму ребенка

В момент получения травмы ребенком медицинский работник в детском саду отсутствовала

ТЮМЕНЬ, 1 марта. /ТАСС/. Ишимский городской суд взыскал 120 тыс. рублей в качестве компенсации вреда с детского сада в Ишиме Тюменской области после получения ребенком травмы на площадке. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы региона.

"Суд удовлетворил исковые требования частично и взыскал с дошкольного учреждения в пользу истца компенсацию морального вреда в размере 120 000 рублей, а также расходы по уплате государственной пошлины в размере 300 рублей", - говорится в сообщении.

Суд установил, что несовершеннолетняя девочка во время прогулки во дворе детского сада упала с турника с высоты около 50 см на землю, почувствовала боль в правой руке. В момент получения травмы ребенком медицинский работник в детском саду отсутствовала. Медицинская помощь ребенку была оказана в приемном отделении областной больницы №4 Ишима после того, как мама девочки вызвала скорую помощь. У ребенка диагностирован закрытый перелом руки.