В Приамурье пресекли попытку импорта черники из Перу под маркировкой Китая

Кроме черники, в этой партии перевозили овощи и фрукты общим объемом свыше 20 тонн

БЛАГОВЕЩЕНСК, 1 марта. /ТАСС/. Сотрудники управления Россельхознадзора Амурской области и Республики Саха (Якутия) пресекли попытку ввоза через российско-китайский мост в Приамурье черники из Перу под маркировкой Китая. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе ведомства.

Нарушение порядка ввоза было выявлено в пункте пропуска через государственную границу РФ Кани-Курган. Кроме черники, в этой партии перевозили овощи и фрукты общим объемом свыше 20 тонн. В нее вошли арбузы, виноград, грибы эноки, киви, клубника, манго, мандарины, маракуйя и пекинская капуста.

"В ходе проведения документарной проверки установлено, что страной происхождения партии черники свежей является Перу, что не соответствует стране происхождения, указанной в фитосанитарном сертификате (Китай). Это нарушение п. п. 5 пункта 4.3.4 решения комиссии Таможенного союза от 18.06.2010 г. №318 "Об обеспечении карантина растений в Евразийском экономическом союзе", - говорится в сообщении.

На основании нарушения управлением принято решение о запрете ввоза партии, всю продукцию вернули обратно.