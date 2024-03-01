Военнопленный ВСУ назвал мобилизацию на Украине дорогой в один конец

Евгений Лебедь отметил, что лучше ее игнорировать и оставаться дома

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Мобилизация на Украине станет для военнослужащих дорогой в один конец, лучше ее игнорировать и оставаться дома. Такое мнение выразил военнопленный Вооруженных сил Украины (ВСУ) Евгений Лебедь.

"Обращаюсь к военнослужащим или к тем, кто собирается, или кого призвали, одумайтесь, не идите сюда, это может быть дорога в один конец. Лучше оставайтесь дома, в крайнем случае, посадят, лучше отсидите, но будете живыми. Подумайте и решите для себя, что вам нужнее, жить или умереть здесь", - сказал он на кадрах, предоставленных Минобороны РФ.

Лебедь рассказал, что после девяти месяцев нахождения в части, у него начались проблемы со здоровьем. "Обратился к медикам, они развели руками, ничем помочь не смогли. За свои деньги обратился в частную клинику, прошел там МРТ головы, грудной клетки и спины, выявили грыжу позвоночника, грыжу шейного отдела позвоночника, грыжу желудка. Обратившись к руководству, написал рапорт, чтоб меня отправили на Военную лечебную комиссию о признании моей недееспособности, но рапорт где-то потерялся", - сообщил военнослужащий.

По его словам, их отряд отправили на передовую, где из оружия у каждого был только автомат и четыре рожка с патронами. "Очень сильно обстреливали. По нам постоянно работала артиллерия, коптеры со сбросом. Было очень много убитых и раненых, много дезертиров. Не редко командиры избивали тех, кто не выполнял приказы", - говорит пленный.

Он добавил, что попал в плен во время стремительного рейда российской штурмовой группы на опорный пункт ВСУ. "В общей сложности на позиции я пробыл четыре дня, а на пятый день штурмовым отрядом мы были атакованы прямо в блиндаже. Я чудом остался жив. Сработали быстро, четко, я даже, если честно, не успел и автомат взять", - заключил Лебедь.