В омской деревне ввели карантин из-за бешенства

Он будет действовать до 30 апреля

ОМСК, 1 марта. /ТАСС/. Случай заражения бешенством зафиксирован в деревне Слобода Омской области. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе регионального управления Россельхознадзора.

"В деревне Слобода Знаменского района выявлен случай заражения лисы бешенством. В населенном пункте до 30 апреля введен карантин", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что с начала года это уже восьмой случай бешенства на территории региона. В 2023 году в Омской области было зарегистрировано 30 случаев заражения бешенством, что в шесть раз больше показателей 2022 года. 15 ноября 2023 года стало известно о гибели человека от бешенства в Колосовском районе.

Бешенство - опасное заболевание, возбудителем которого является вирус, вызывающий специфический энцефалит (воспаление головного мозга) как у животных, так и у человека. Заболевание передается со слюной при укусе больным животным. Затем, распространяясь по нервным путям, вирус достигает головного мозга, вызывает тяжелые нарушения, приводящие к смерти. На стадии клинических симптомов летальность составляет 100%.