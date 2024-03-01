Умер экс-сенатор от Пензенской области Владимир Едалов

Ему было 69 лет

ПЕНЗА, 1 марта. /ТАСС/. Бывший член Совета Федерации от Пензенской области Владимир Едалов умер на 70-м году жизни. Об этом сообщается на сайте губернатора и правительства региона.

"Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко, председатель Законодательного собрания Пензенской области Вадим Супиков, депутаты законодательного собрания, члены правительства Пензенской области, глава города Пензы Александр Басенко и председатель Пензенской городской думы Владимир Мутовкин выражают соболезнования родным и близким почетного гражданина города Пензы бывшего руководителя управления ГИБДД по Пензенской области, экс-сенатора, бывшего главы Сосновоборского района Едалова Владимира Федоровича, скончавшегося на 70-м году жизни 1 марта 2024 года", - отмечается в сообщении.

Едалов родился в 1954 году в Пензе. В 1994-2009 годы он возглавлял управление ГИБДД по Пензенской области, затем работал в правительстве региона. В 2012 году был избран депутатом законодательного собрания, в 2013-2015 годах являлся сенатором от региона. В 2016-2022 годах Едалов был главой администрации Сосновоборского района Пензенской области.

Церемония прощания с Едаловым пройдет 3 марта в Пензенской областной филармонии. Экс-сенатора похоронят на Новозападном кладбище в Пензе.