В России планируют провести около 14 тыс. мероприятий в Год семьи

Первый замминистра труда и социальной защиты Ольга Баталина сообщила, что в национальном проекте патриотической песни "Родники" подготовлен специальный конкурс "Вместе. Музыкальная семья года по версии "Родников"

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Около 14 тыс. мероприятий разного масштаба планируется провести в России в Год семьи, все регионы уже утвердили свои планы, в том числе с акцентом на национальные особенности субъектов. Об этом сообщила первый замминистра труда и социальной защиты РФ Ольга Баталина на пресс-конференции в ТАСС, посвященной проведению 5 марта финала детского конкурса "Родники. Дети" и анонсированию мероприятий общероссийского музыкального проекта в Год семьи.

"Всего в Год семьи запланировано около 14 тыс. самых разных мероприятий, всеми регионами утверждены планы. Во всех региональных планах мы видим очень интересные культурные треки, чаще всего связанные с национальными особенностями наших регионов, сохранение и укрепление национальных традиций", - сказала она.

Баталина также добавила, что в национальном проекте патриотической песни "Родники" подготовлен специальный конкурс "Вместе. Музыкальная семья года по версии "Родников". "Огромное спасибо Олегу Михайловичу [Газманову], всем коллегам за то, что приняли решение ввести дополнительную номинацию, и внутри "Родников" еще появится [номинация] "Самая музыкальная семья", - отметила она.

Проект "Родники" нацелен на поиск и развитие талантливых российских музыкантов, певцов, композиторов, поэтов и реализуется с ноября 2022 года при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.