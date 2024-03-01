Бастрыкин простился с экс-премьером СССР Рыжковым

Председатель Следственного комитета РФ назвал его деятельным, мудрым и честным руководителем, человеком с большим сердцем

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин простился с бывшим главой Совета министров СССР, экс-сенатором Николаем Рыжковым. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе СК.

"Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин принял участие в церемонии прощания с советским и российским партийным и государственным деятелем, председателем Совета министров СССР Николаем Ивановичем Рыжковым", - сказали в ведомстве.

Бастрыкин отметил, что Рыжков внес значительный вклад в формирование прочных основ хозяйственной и экономической жизни России. Он назвал его деятельным, мудрым и честным руководителем, человеком с большим сердцем.

Рыжков умер 28 февраля на 95-м году жизни. С 1985 по 1990 год он возглавлял Совет министров СССР. С 1995 по 2003 год был депутатом Государственной думы II и III созывов. С 2003 по 2023 год являлся сенатором, 20 лет представлял в верхней палате российского парламента администрацию Белгородской области. 25 сентября 2023 года полномочия 94-летнего Николая Рыжкова как сенатора были прекращены досрочно. Он сообщал, что продолжит работу в качестве советника председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко.