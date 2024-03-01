Патриарх Кирилл заявил, что экс-премьер СССР Рыжков оставил заметный след в истории России

Патриарх Московский и всея Руси выразил соболезнования в связи со смертью бывшего главы Совета министров СССР

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил соболезнования в связи со смертью бывшего главы Совета министров СССР, экс-сенатора Николая Рыжкова, отметив, что тот оставил заметный след в истории России. Соболезнования главы РПЦ зачитал викарий патриарха митрополит Каширский Феогност на церемонии прощания с Рыжковым.

"Почивший оставил заметный след в истории нашей страны, высоким профессионализмом и верностью своему долгу он заслужил уважение коллег и сограждан", - говорится в соболезновании патриарха.

Глава РПЦ отметил, что Рыжков внес значительный вклад в преодоление трудностей переходного периода в истории России. "Будучи близко знакомым с покойным, с теплом и признательностью вспоминаю наше деловое и личное общение", - подытожил он.

О Рыжкове

Рыжков умер 28 февраля на 95-м году жизни. С 1985 по 1990 год он возглавлял Совет министров СССР. С 1995 по 2003 год был депутатом Государственной думы РФ II и III созывов. С 2003 по 2023 год являлся сенатором, 20 лет представлял в верхней палате российского парламента администрацию Белгородской области. 25 сентября 2023 года полномочия 94-летнего Николая Рыжкова как сенатора были прекращены досрочно. Он сообщал, что продолжит работу в качестве советника председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко.