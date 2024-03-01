Кавказ.РФ: на "Эльбрусе" началась подготовка к тренировочному сезону

На курорте порядка 2 тыс. спортсменов со всей страны будут готовиться к соревнованиям различного уровня

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Подготовка трасс к весенним сборам региональных и сборных команд России по горным лыжам, фристайлу и сноуборду началась на курорте "Эльбрус". Об этом сообщила пресс-служба института развития "Кавказ.РФ".

"На леднике Эльбруса началась традиционная подготовка высокогорных трасс к весенним сборам региональных и сборных команд России по горным лыжам, фристайлу и сноуборду. В тренировочный сезон, который продлится с апреля по август, на курорте "Эльбрус" порядка 2 тыс. спортсменов со всей страны будут готовиться к соревнованиям различного уровня", - сказано в сообщении.

Поясняется, что с помощью ратраков на склоне ледника создаются борозды для задержания снега, а позже устанавливаются мобильные бугельные подъемники. Специальные тренировочные старты для спортсменов начинаются в четыре часа утра, когда на склоне держится жесткий снег, необходимый для комфортного и безопасного скольжения.

"В нашей стране нет больше таких условий для тренировок профессиональных спортсменов как на Эльбрусе, это признано Российской федерацией горнолыжного спорта. Здесь практически круглый год есть возможность заниматься зимними видами спорта. Понимая это, мы постоянно совершенствуем систему подготовки ледника, разрабатываем специальные мероприятия для сохранения снега. У нас в проекте строительство системы оснежения, которая позволит проводить на высокогорных трассах соревнования различного уровня", - приводятся в сообщении слова заместителя гендиректора "Кавказ.РФ" Хисы Беккаева.

По его словам, в перспективе планируется создать специальную инфраструктуру, отвечающую современным стандартам спортивной подготовки для федеральных и региональных команд по горнолыжному спорту, фристайлу и сноуборду. Для этого, специалисты "Кавказ.РФ" изучают опыт эксплуатации горнолыжных курортов, в том числе зарубежный, в части заготовки и сохранения снега, а также укрепления расщелин ледника специальной техникой.

"Эльбрус" - всесезонный курорт под управлением института развития СКФО Кавказ.РФ. На курорте работают три очереди гондольных канатных дорог, в том числе самая высокогорная в стране, она расположена на отметке 3,8 тыс. м над уровнем моря. Зимой гостям доступно 23 км горнолыжных трасс, летом популярностью у туристов пользуются трейлраннинг, треккинг, конные прогулки и джип-туры. Для гостей создано более тысячи мест размещения.

"Кавказ.РФ" - единый институт развития Северо-Кавказского федерального округа. Под управлением Минэкономразвития РФ компания строит и развивает курорты, управляет особой экономической зоной (ОЭЗ) туристско-рекреационного типа, создает условия для "открытого" бизнеса в регионе и формирует благоприятный инвестиционный климат. В правительстве РФ СКФО курирует вице-премьер Александр Новак.