В День кошек этнографический музей представил цикл мероприятий "С хвостом по жизни"

Каждое мероприятие будет посвящено одному животному из различных регионов России, в котором оно обитает

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 марта. /ТАСС/. Российский этнографический музей в Петербурге представил цикл культурно-образовательных мероприятий про животных "С хвостом по жизни", они будут проводиться в течение 2024 года. Цикл открыл День кошек, рассказала корреспонденту ТАСС заместитель директора по культурно-образовательной деятельности музея, кандидат культурологии Ирина Донина.

"Это новый цикл, его никогда в музее не было. Он посвящен не только кошкам, но и другим животным. День бурого медведя, День моржа, День верблюда, День белого медведя - каждое мероприятие будет посвящено одному животному из различных регионов России, в котором оно обитает. В рамках мероприятий будут проходить экскурсии, мастер-классы и концертные программы", - поделилась Донина.

Также 1 марта этнографический музей получил сертификат соответствия статусу музея высокой котокультуры от арт-директора кафе "Республика кошек" Ольги Титович. Приглашенной гостьей на церемонии была кошка Пифия, резидент котокафе.

В библиотечной сети Фрунзенского района в День кошек открылась благотворительная акция "Поддержи хвостатых!". В девяти библиотеках с 1 марта открываются пункты сбора гуманитарной помощи для животных приютов "Особый друг", "Преданное сердце" и "Убежище". Это благотворительный проект, который направлен на привлечение внимания людей к приютам для животных и помощи им. В 2024 году она пройдет в 5-й раз.

День кошек в России отмечают традиционно 1 марта уже около 20 лет. Это праздник, который напоминает об ответственности хозяев перед домашними любимцами. Считается, что инициаторами его появления стали сотрудники Московского музея кошки и редакции издания "Кот и пес" в 2004 году. Именно они впервые организовали праздник, посвященный кошкам. В этот день принято радовать своих домашних любимцев, но и не забывать о тех, которым нужна помощь человека: помимо развлекательных, 1 марта ежегодно проходит множество благотворительных и просветительских мероприятий.