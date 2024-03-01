Мишустин поздравил Трутнева с 68-летием

Премьер-министр отметил, что изменения к лучшему на Дальнем Востоке во многом связаны с руководством вице-премьера

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Изменения к лучшему на Дальнем Востоке во многом связаны с руководством вице-премьера Юрия Трутнева этим направлением, уверен премьер-министр РФ Михаил Мишустин. На заседании кабинета министров председатель правительства поздравил своего заместителя, которому сегодня исполнилось 68 лет, с днем рождения.

"Мы все видим, что эти важные для страны города, места становятся все более комфортными для жизни, для работы, для отдыха, для туризма. Таких серьезных результатов удалось добиться, в том числе, благодаря вашему огромному опыту руководителя и личным качествам", - обратился Мишустин к Трутневу, пожелав ему дальнейших успехов.

Премьер-министр обратил внимание на большой стаж работы Трутнева на государственной службе, последние 10 лет он занимается развитием Дальнего Востока. "Вас в макрорегионе хорошо знают, вы постоянно там бываете, встречаетесь с людьми, занимаетесь вопросами и социального обеспечения, развития промышленности, планирования городов", - перечислил Мишустин.

Трутнев родился 1 марта 1956 года в Перми, имеет специальность горного инженера. С 1996 по 2000 год был главой Перми, с 2000 по 2004 год - губернатором Пермской области. С 2004 по 2012 год Трутнев занимал пост министра природных ресурсов, с 2012 по 2013 год - помощника президента РФ, а с 2013 года является вице-премьером - полномочным представителем президента в Дальневосточном федеральном округе (ДФО).