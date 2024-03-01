Ямальские семьи получили за год более 1,6 тыс. сертификатов на покупку вещей новорожденным

Приобрести товары по сертификатам можно в магазинах "Пятерочка", "Детский мир" и на маркетплейсе Оzon

ТАСС, 1 марта. Семьи Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) за год получили более 1,6 тыс. электронных сертификатов на 32 тыс. рублей, которые можно потратить на покупку вещей для новорожденных. Сертификат выдают семьям, ранее получившим подарочную коробку "Малышу Ямала", сообщили в пресс-службе правительства ЯНАО.

"Ямальские семьи получили более 1,6 тыс. электронных сертификатов на покупку вещей новорожденным. Электронный сертификат в 32 тыс. рублей выдают семьям, ранее уже получившим при рождении детей подарочную коробку "Малышу Ямала". Такая альтернатива введена в округе 1 марта 2023 года, <...> можно купить как одежду и обувь, так и постельные принадлежности, и средства гигиены для ребенка", - говорится в сообщении.

С 1 марта стало возможным оплатить товары для новорожденных или детское питание во всех магазинах "Детский мир" на территории округа. Также приобрести товары по электронным сертификатам можно в сетевых магазинах "Пятерочка" и на маркетплейсе Оzon. Отмечается, что самые популярные товары среди обладателей сертификатов - подгузники, детские коляски и автомобильные кресла.

По данным пресс-службы, если ребенок появился на свет за пределами Ямала, то сертификат будет выписан при условии регистрации его рождения в органах ЗАГС округа. В этом случае родителям в течение двух месяцев со дня рождения малыша необходимо обратиться с заявлением в местный орган соцзащиты, подключиться к единой карте жителя Ямала "Морошка".

Ямал находится на первом месте по рождаемости среди субъектов Уральского федерального округа, по России - вошел в пятерку лучших регионов по данному показателю. За это время в округе появились на свет более 6,5 тыс. детей, почти 70% из которых - вторые и последующие в семье.