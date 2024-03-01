Худрук "Уголка дедушки Дурова" Наталья Дурова удостоена звания заслуженной артистки РФ

Она является представительницей цирковой династии Дуровых

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Президент Владимир Путин подписал указ о присвоении звания "Заслуженный артист РФ" художественному руководителю театра "Уголка дедушки Дурова" Наталье Дуровой. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Почетное звание присвоено артистам-дрессировщикам Наталье Вилковой и Андрею Дементьеву, артистам балета Александру Самарину и Роману Кузнецову, а также артисту Александру Тараньжину.

Дурова - представительница цирковой династии Дуровых. Она приходится праправнучкой основателю династии дрессировщику Владимиру Дурову (1863-1934) и племянницей Наталье Дуровой, руководившей театром с 1978 по 2007 год.