Путин дал гражданство РФ тренеру по фигурному катанию Гургену Варданяну

В последние годы Гурген Варданян занимал должность спортивного директора Федерации фигурного катания Венгрии

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Бывший советский фигурист Гурген Варданян, переехавший в 1989 году в Венгрию для работы тренером со спортсменами из этой страны, получил российское гражданство. Соответствующий указ президента РФ Владимира Путина опубликован на официальном портале правовой информации.

"Варданян Гурген, родившийся 18 октября 1963 года в Армении", - указано в списке получивших российское гражданство.

В последние годы Варданян занимал должность спортивного директора Федерации фигурного катания Венгрии. Как сообщали СМИ, весной 2023 года он подвергся критике в связи с включением в состав сборной страны большого количества спортсменов из России. 4 мая 2023 года Варданян покинул свой пост.