В дагестанском селе Великент установили мемориальную доску в память о герое СВО

Право открыть доску предоставили главе Дербентского района Мавсуму Рагимову и отцу погибшего военнослужащего Юсифу Герейханову

МАХАЧКАЛА, 1 марта./ТАСС/. Власти Дербентского района Дагестана установили на здании школы села Великент мемориальную доску старшему прапорщику Муслиму Герейханову, который погиб в ходе проведения СВО, передает корреспондент ТАСС.

"Открытие мемориальной доски - особо значимое событие в жизни Дербентского района. Это не просто дань памяти погибшим, но и еще урок мужества и славы для юного поколения. Наш долг и долг будущих поколений сохранять эту память. Благодаря таким ребятам, как Муслим, мы живем под мирным небом над головой в свободной стране. Мы должны помнить! Если жива память, живы и мы", - сказал присутствующий на мероприятии глава района Мавсум Рагимов.

Право открыть мемориальную доску было предоставлено главе Дербентского района Мавсуму Рагимову и отцу погибшего военнослужащего Юсифу Герейханову. Церемония открытия доски завершилась возложением цветов к памятной доске.

Муслим Герейханов родился 3 марта 1983 года. С 2012 года служил в морской пехоте Каспийской флотилии. Указом президента страны за проявленный героизм и мужество во время проведения специальной военной операции награжден орденом Мужества (посмертно).