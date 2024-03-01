Путин передал кабмину право регулировать некоторые именные стипендии

Речь идет о некоторых выплатах, которые вводились решениями президента

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин наделил правительство правом устанавливать количество, размер, категории получателей и другие параметры некоторых стипендий. Соответствующий указ опубликован.

Речь идет о некоторых выплатах, которые вводились решениями президента. Некоторые из них существуют больше двух десятков лет, но единого порядка их актуализации не было.

С 2015 года у кабмина были полномочия в отношении стипендий имени Лихачева (за достижения в области искусствоведения, истории, культурологии, лингвистики, педагогики и филологии) и имени Собчака (за успехи в области юриспруденции), но они касались только размера выплат. Теперь же полномочия правительства расширены.

Таким же образом кабинет министров будет регулировать параметры стипендий имени Солженицына (за достижения в сфере литературного творчества, политологии и журналистики), имени Гайдара (в области экономики), имени Маслюкова (в оборонной промышленности), имени Туманова (в юриспруденции и праве), имени Вознесенского (в области литературного творчества и журналистики).