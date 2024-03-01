В Гусь-Хрустальном проведут капремонт железнодорожного вокзала

Для удобства пассажиров в городе организуют заезд автобусов к зданию вокзала

ТАСС, 1 марта. Капитальный ремонт железнодорожного вокзала в городе Гусь-Хрустальный Владимирской области будет проведен в 2024 году, также начнется реконструкция вокзала во Владимире. Власти региона подписали соответствующее соглашение с ОАО "РЖД", сообщил в своем Telegram-канале губернатор Александр Авдеев.

"Правительство области подписало соглашение о сотрудничестве с "РЖД" на 2024-2026 годы. <…> в рамках наших договоренностей в 2024 году "РЖД" капитально отремонтирует вокзал, платформу и привокзальную территорию в Гусь-Хрустальном. Для удобства пассажиров организуем заезд городских автобусов к зданию вокзала", - написал он.

Также, по его словам, в 2024 году будет отремонтирована остановочная платформа Боголюбово. "РЖД" приступит к реконструкции ж/д вокзала во Владимире. Мы же совместно с городом и частными инвесторами планируем начать благоустройство привокзальной площади и соседних улиц", - отметил губернатор.

По словам Авдеева, за последние годы Горьковская железная дорога - филиал ОАО "РЖД" - обновила подвижной состав на маршрутах Муром - Ковров и Владимир - Тумская, увеличила количество скоростных поездов "Ласточка" сообщением Москва - Нижний Новгород и Москва - Иваново, ускорила движение пригородных поездов, построила переходной мост через ж/д в Боголюбово, отремонтировала ряд станций и остановочных пунктов. "Будем развивать сотрудничество в научно-промышленной сфере. Наш опорный вуз - ВлГУ выполняет для "РЖД" заказы по инженерным разработкам. Мы заинтересованы в том, чтобы наработки ученых, продукция предприятий области были востребованы", - добавил губернатор.