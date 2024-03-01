В Ростехе заявили, что новый патрон превзошел импортные охотничьи боеприпасы

ак уточнили в госкорпорации, в линейке Igla premium будут представлены номера дроби 7, 5, 3, 1

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. НИИ прикладной химии (НИИПХ, входит в Ростех) разработал новый охотничий патрон Igla premium, в котором улучшены показатели безопасности, и теперь по некоторым характеристикам в разы превышают иностранные аналоги. Об этом сообщили в Ростехе.

"Входящий в Ростех НИИ прикладной химии разработал новый охотничий патрон Igla premium. Он подходит для охоты как на мелкую дичь, например, вальдшнепа, так и на более крупную птицу. В новой версии патрона улучшены показатели безопасности: максимальная энергия, не вызывающая несанкционированного срабатывания, увеличена в 1,5-2 раза по сравнению с аналогами в том числе иностранного производства", - сказали там.

Как уточнили в госкорпорации, в линейке Igla premium будут представлены номера дроби 7, 5, 3, 1. В серии патронов используется специально разработанный капсюль-воспламенитель, который обеспечивает стабильность внутрибаллистических параметров и повышенную чистоту ствола. Скорость дроби в патроне превышает 400 м/с, средняя кучность и осыпь составляет не менее 70%, дальность стрельбы - до 50 м, стабильность выстрела повышена на 15%.

Как сообщалось в ноябре 2023 года, Ростех в условиях дефицита охотничьих патронов разработал новый бесконтейнерный боеприпас Igla bior с разряженным облаком дроби, он выполнен полностью из отечественных компонентов.

Тогда индустриальный директор комплекса обычных вооружений, боеприпасов и спецхимии Ростеха Бекхан Оздоев отмечал, что после введения западных санкций российский рынок патронов испытывает дефицит, поскольку импортные классические и бесконтейнерные боеприпасы больше не продаются в России. При этом, по словам Оздоева, бесконтейнерные патроны востребованы у охотников в России.