В Москве заявили о стремлении достигнуть планки в 80 лет по продолжительности жизни

На сегодняшний день этот показатель составляет в среднем 78,2 года

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Власти Москвы рассчитывают, что в ближайшие годы получится достигнуть планки в 80 лет по продолжительности жизни населения. Об этом ТАСС сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

29 февраля президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию объявил о запуске нового национального проекта "Продолжительная и активная жизнь". По его словам, средняя продолжительность жизни в стране превысила 73 года.

"В Москве хороший уровень продолжительности жизни. На сегодня она составляет в среднем 78,2. Надеюсь, что в ближайшие годы мы сможем достигнуть планки в 80 лет. <…> Мы активно взаимодействуем с учеными и экспертами из разных областей по вопросам успешного старения и активного долгожительства. И они все единогласно называют самостоятельность, активность, вовлечение в социальную жизнь факторами долгой и счастливой жизни. Как раз это дает жителям наше "Московское долголетие", - сказала Ракова.

По ее словам, в этом году власти максимально расширяют доступность экосистемы проекта. В городе сейчас уже работает 120 центров московского долголетия, к концу года они будут во всех районах города. За 6 лет своего существования проект уже объединил более 550 тыс. москвичей старшего поколения.

Заммэра пояснила, что главным образом на продолжительность жизни влияет полная модернизация московской медицины. С одной стороны, это инфраструктурные изменения - обновленные поликлиники, запуск крупнейших современных больниц, которые обеспечат москвичей качественной медицинской помощью на десятилетия вперед, полное обновление парка оборудования. С другой стороны, полное переосмысление самих алгоритмов оказания помощи и введение новых единых стандартов по разным направлениям - от поликлинической и акушерско-гинекологической до онкологической и экстренной помощи.

"Благодаря и новейшему оборудованию и общему росту профессионального уровня московских врачей, в Москве становятся доступнее высокотехнологичные методы лечения, в том числе роботические операции. Такие методы хирургии более безопасны и эффективны для пациента", - добавила Ракова.

Развитие медицины

Она отметила, что параллельно в городе занимаются развитием превентивной медицины. Чем раньше выявят риски заболевания или начальную стадию и начнут лечение, тем более активная и продолжительная жизнь ждет человека.

"Например, у нас запущены индивидуальные программы наблюдения пациентов с серьезными хроническими заболеваниями. Это позволяет нам контролировать прогресс заболеваний и проактивно оказывать помощь. А чтобы в целом предотвращать риски развития каких-либо нарушений, мы формируем культуру приверженности своему здоровью у москвичей", - уточнила Ракова.