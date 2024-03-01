Музеи Поморья разработали туры за туманами, росой и по Северной Двине

Они предназначены для молодежи и подростков

АРХАНГЕЛЬСК, 1 марта. /ТАСС/. Туристические продукты, предназначенные для молодежи и подростков, впервые разработали команды музеев Архангельской области, рассказала ТАСС куратор программы "Музеи Русского Севера" Эльвира Алейниченко. Это туры по подвесным мостам, за туманами и росой, к школе-маяку, квест про первопоселенцев на Новой Земле, автотур вдоль Северной Двины и даже путешествие с привидением машиниста Максимыча по станционному городу.

"Впереди большой путь, чтобы это уже внедрять, чтобы опробовать на конкретных туристах, дорабатывать, - сказала Алейниченко. - На втором этапе также предусматриваем поддержку, прежде всего, конечно, экспертную. У них будет возможность с конца марта до октября работать вместе с наставниками. Мы выдадим каждой команде специально подготовленного по международным стандартам, сертифицированного наставника. И плюс мы дадим возможность индивидуально командам выбирать, кто им нужен из экспертов. Команда скажет, например, не хватает понимания, как "сувенирку" разработать. Мы найдем экспертов в этой теме и предоставим возможность проконсультироваться с экспертом в этой теме".

Девять команд разрабатывали свои проекты в ходе проектной лаборатории, которая прошла в Архангельске. Программа "Музеи Русского Севера" в 2023 году запустила проект по развитию туристической привлекательности музеев для подростков и молодежи. Для него были выбраны два региона - Мурманская и Архангельская области, у которых большой туристический потенциал.

Команды представляют как архангельские большие музейные объединения, так и совсем небольшие музеи из глубинки. "У нас, кстати, отличные дороги, а вокруг нет никаких производств, поэтому природа находится в ее первозданном виде", - сказала ТАСС директор Вилегодского районного краеведческого музея Ольга Ильина. Музей разработал проект "по покорению семи мостов, четырех стихий и всех сомнений". В районе построены семь подвесных мостов, они находятся в живописных местах, их предлагается посетить, проделать часть пути по реке Виледи, например, на сапах, и отправиться на древнее кладбище в лесной чаще. "На кладбище, да, причем ночью, правда, ночи у нас летом белые. А утром у нас очень красивые густые туманы. Мы находимся в угористом месте, где кряжи, а между кряжами река. И на рассвете можно походить по этим туманам с фонариком и пройтись босиком по чистой росе", - добавила собеседница агентства.

Шенкурский районный краеведческий музей разработал квест "на выживание" "Зов Арктики". Шенкурск находится в центре Архангельской области, не у моря, тем не менее в начале ХХ века именно жители Шенкурского уезда стали жителями первого русского поселения на острове Северном Новой Земли. "Если остров Южный был более-менее освоен русскими, то на Северном хозяйничали в том время норвежцы, и остров решено было застолбить. В 1910 году туда приехали шенкуряне, причем с женами и детьми", - пояснил ТАСС начальник отдела сохранения историко-культурного наследия национального парка "Русская Арктика" Евгений Ермолов.

Так было основано Ольгинское становище. Шенкурский музей взял за основу дневники, воспоминания первопоселенцев, которые сохранились в фондах музея. "Это будет квест, участникам нужно будет выбраться из помещения, выполнив задания, например, сплести рыболовные сети или сделав охотничье снаряжение, другие задания на смекалку", - сказал ТАСС младший научный сотрудник музея Даниил Бастров.

Туры для всех возрастов

Коношский районный краеведческий музей разработал тур по Коноше в компании призрака машиниста Максимыча. Коноша - узловая железнодорожная станция с интересной историей, и жизнь поселка проходит вокруг железной дороги. Как отметили эксперты лаборатории, тур может быть интересен не только молодежи, но и пассажирам, которые пересаживаются на этой станции. Музей народных промыслов и ремесел Приморья (Приморье в данном случае Приморский район Архангельской области) предлагает посетителям, например, всей семьей, создать собственную экспозицию из материалов музея. А музейное объединение "Художественная культура Русского Севера" разрабатывает автомаршрут вдоль Северной Двины, причем для самостоятельных туристов, им будет помогать электронный гид.

В этом году проекты будут дорабатывать и внедрять. Многие из проектов, по мнению экспертов, подойдут не только для молодежи, но и для более широкой аудитории. При этом суровость территории является не недостатком, а наоборот, может привлечь туристов. "Эта суровость территории - это и есть плюс, который можно транслировать, так позиционировать эту территорию и за счет этого выигрывать. Это плюс", - резюмировала заместитель директора по взаимодействию с органами власти и коммуникациям туроператора Fun&Sun Светлана Гонецкая.