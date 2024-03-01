Власти сообщили об отсутствии угрозы для жизни пострадавших при взрыве газа в Серпухове

Администрация оказывает всестороннюю помощь пострадавшим

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Четверо жильцов дома в Серпухове, пострадавшие от взрыва, находятся в больнице, угрозы для их жизни нет. Об этом сообщил глава городского округа Серпухов Сергей Никитенко в своем Telegram-канале.

"Четверо жильцов дома находятся в больнице. Угрозы жизни нет. Администрацией оказывается всесторонняя помощь пострадавшим", - написал он.

По данным прокуратуры Подмосковья, днем в пятницу в одной из квартир многоэтажки в Серпухове произошел взрыв газа. Были повреждены четыре квартиры, там начался пожар. Площадь возгорания составила 155 кв. м, сообщили в пресс-службе МЧС России. Возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ст. 238 УК РФ). По данным ГСУ СК по Московской области, были госпитализированы шесть человек, в том числе дети из-за отравления угарным газом.