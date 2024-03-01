Московская неделя моды открылась во второй раз

Мероприятия продлятся до 8 марта

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Вторая Московская неделя моды открылась гала-показом российских дизайнеров на Международной выставке-форуме "Россия". Показ прошел под выступление рэпера Тимати, передает корреспондент ТАСС.

"Неделя моды проводится уже не в первый раз, она заслужила внимание и уважение не только у индустрии. Это и дизайнеры, и производство, это и байеры, и любители моды, конечно же. Прошлую неделю моды посетили на всех площадках более 1,5 млн человек, это уже точно знак определенного качества", - сказал журналистам министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента культуры Алексей Фурсин.

Он добавил, что Московская неделя моды - 2024 стала желаемым мероприятием для многих региональных, в том числе молодых дизайнеров. Организаторы получили рекордное количество заявок - больше тысячи, своих дизайнеров на неделе моды представят более 70 регионов страны.

Московская неделя моды продлится до 8 марта, на Международной выставке-форуме "Россия" в 75-м павильоне ВДНХ состоятся показы более 40 российских брендов из 36 городов. Модные показы, маркет, B2B-шоурум и лекторий также пройдут в Центральном выставочном зале "Манеж".

На Московской неделе моды свои коллекции представят российские дизайнеры Gapanovich (Мурманск), Sergey Sysoev (Москва), Julia Dalakian (Москва), Measure (Махачкала), Ianis Chamalidy (Санкт-Петербург), Abzaeva (Улан-Удэ) и другие. Также пройдут показы иностранных дизайнеров, среди которых AO brand (Бразилия), Alia Abaza (Египет), NBC brand (Индия), Geisha Designs (Индия), IRMASARI JOEDAWINATA (Индонезия), Ivonne Garita (Коста-Рика), а также бренды из Китая, Туниса и других стран.

Как сообщили в пресс-службе Московской недели моды, все дизайнеры проведут показы в рамках двусторонних соглашений о сотрудничестве, заключенных на BRICS+ Fashion Summit. Кроме того, мероприятие посетят гости из Турции, Китая и Италии.