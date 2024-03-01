Зять двоюродного брата Елизаветы II мог совершить самоубийство

Как заявила старший коронер Кейти Скерретт, Томаса Кингстона нашли "мертвым с тяжелейшей травмой головы"

ЛОНДОН, 1 марта. /ТАСС/. Зять принца Майкла Кентского, приходящегося двоюродным братом королеве Великобритании Елизавете II (1926-2022), мог покончить с собой. На это указывают результаты коронерского дознания, начатого после того, как тело 45-летнего финансиста Томаса Кингстона было найдено в пристройке дома его родителей 25 февраля.

Как заявила в ходе слушания в Глостере старший коронер Кейти Скерретт, Кингстон был найден "мертвым с тяжелейшей травмой головы", а на месте происшествия обнаружили огнестрельное оружие, вид которого не указывается. "В полиции пришли к выводу, что смерть не является подозрительной", - добавил Скерретт.

Она также сообщила, что в воскресенье, 25 февраля, Кингстон приехал в дом родителей и пообедал с ними, после чего, по всей вероятности, ушел в пристройку, закрыв за собой дверь на замок. Отцу Кингстона пришлось ее выломать, когда он пытался найти сына.

Дочь принца Майкла Кентского Габриэлла, занимающая 56-ю строчку в очереди престолонаследия, вышла замуж за Кингстона в 2019 году. Их свадьба состоялась на территории Виндзорского замка в часовне Святого Георгия. До этого пара много лет встречалась. Кингстон был директором фирмы Devonport Capital, которая специализировалась на финансировании компаний в странах с пограничной экономикой.

Как говорится в заявлении вдовы и родителей Кингстона, его смерть стала для них "огромным потрясением". Соболезнования родным умершего выразили Его Величество Карл III и его жена Камилла.

Это уже не первая с начала года мрачная новость, касающаяся британской королевской семьи. 17 января Кенсингтонский дворец сообщил, что жена наследника престола принца Уэльского Уильяма принцесса Уэльская Кейт перенесла плановую операцию на брюшной полости и не сможет исполнять свои обязанности вплоть до конца марта. 26 января Карл III был планово прооперирован в связи с увеличенной простатой. Во время этой процедуры у Его Величества был диагностирован рак, о чем Букингемский дворец сообщил в начале февраля. Король отошел от исполнения публичных обязанностей и проходит курс лечения.