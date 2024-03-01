В Петербурге втрое увеличат сумму субсидий муниципалитетам на благоустройство

Общий бюджет муниципальных образований на 2024 год с учетом дотаций, субсидий и субвенций составит порядка 21,7 млрд рублей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 марта. /ТАСС/. Сумма субсидий муниципальным образованиям Санкт-Петербурга на благоустройство в 2024 году увеличится втрое и достигнет 5,8 млрд рублей. Как сообщила пресс-служба городской администрации, об увеличении финансирования сказал губернатор Александр Беглов на съезде Совета муниципальных образований Петербурга.

"Губернатор напомнил, что в 2023 году город предоставил субсидии на благоустройство и озеленение 63 муниципальным образованиям на сумму 1,76 млрд рублей. За счет этого было обустроено 130 детских и 72 спортивные площадки. В этом году город выделит муниципальным образованиям беспрецедентный объем субсидий на эти цели в общей сумме более 5,8 млрд рублей с предельным уровнем софинансирования 95%. То есть 95% расходов покроет город, а расходы МО составят всего 5%. Получателями субсидий станет 81 муниципальное образование", - говорится в сообщении пресс-службы.

На съезде Беглов сообщил, что за 5 лет реализации федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" в Петербурге создано 226 общественных пространств. В 2024 году по федеральному проекту будут благоустроены 12 объектов, по городским программам - еще около 60.

"Один из важных вопросов местного самоуправления - это благоустройство. В прошлом году мы выделили на это большие деньги, в этом году - еще увеличили сумму. Хочу поблагодарить вас за подсказку: раньше, когда мы занимались благоустройством, мы забывали делать освещение. У нас северный город, зимой темно, и на детские и спортивные площадки было страшно выйти. Теперь мы соединили два этих вопроса: сейчас мы не строим спортивные площадки без освещения", - сказал губернатор, выступая на съезде.

Общий бюджет муниципальных образований в Петербурге на 2024 год с учетом дотаций, субсидий и субвенций составит порядка 21,7 млрд рублей. Рост доходов местных бюджетов в 2024 году составит порядка 38,4% - на 6 млрд рублей больше, чем в 2023 году. Приняты государственные программы "Петербургские дворы" и "Мой двор" на реализацию проектов благоустройства и озеленения.