В Москве начали выдавать ключи дольщикам ЖК "Кокошкино"

Проблемный многоквартирный дом общей площадью 16,5 тыс. кв. м достраивали за счет городского бюджета

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Выдача ключей началась участникам долевого строительства в ранее введенном жилом комплексе "Кокошкино" в Москве. Об этом сообщил руководитель департамента строительства города Рафик Загрутдинов.

"На объекте начата передача квартир. Всего в доме 210 квартир. Для оформления акта приема-передачи гражданам необходимо иметь полный комплект документов, с перечнем которых можно ознакомиться на сайте Московского фонда защиты прав дольщиков. Процесс приема документов для передачи квартир их собственникам идет активно. Дольщикам уже вручили первые комплекты ключей. Кроме того, подписано еще четыре акта приема-передачи квартир", - сказал Загрутдинов, слова которого привела пресс-служба департамента.

Отмечается, что Московский фонд защиты прав дольщиков начал прием документов для передачи квартир собственникам 19 февраля 2024 года. В декабре 2023 года было получено разрешение на ввод дома в эксплуатацию.

Строительство многоквартирного дома общей площадью 16,5 тыс. кв. м начинал застройщик ООО "АИС-Проект" в 2005 году. Однако через четыре года строительство остановилось, а с 2014 года застройщик признан банкротом. Для обеспечения достройки и передачи квартир дольщикам мэром Москвы Сергеем Собяниным было принято решение завершить строительство объекта за счет городского бюджета. Для этих целей в 2020 году объект был передан Московскому фонду защиты прав дольщиков. Комплекс расположен на улице Труда в дачном поселке Кокошкино.

"В соответствии с постановлением правительства Москвы от 27 сентября 2023 года №1785-ПП "О совершенствовании структуры органов исполнительной власти города Москвы" полномочия и функции, связанные с завершением строительства проблемных объектов за счет бюджетных средств, переданы департаменту строительства города Москвы. В настоящее время силами департамента строительства города Москвы достраивается восемь проблемных объектов", - добавил Загрутдинов.