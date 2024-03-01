В Брянке открылось первое модульное отделение почты в Донбассе и Новороссии

В нем будут оказывать весь перечень услуг

ЛУГАНСК, 1 марта. /ТАСС/. Модульное отделение почты открылось в городе Брянке Луганской Народной Республики (ЛНР), сообщил глава Минцифры республики Андрей Ершов.

"Это первое модульное отделение не только в ЛНР, но и на территории всех четырех новых регионов! Еще два месяца назад на этом месте ничего не было, а теперь перед нами современное красивое здание", - цитирует Ершова пресс-служба Минцифры ЛНР в телеграм-канале.

Первое модульное отделение почты открылось в городе Брянка. По словам Ершова, по функциональности и технической оснащенности оно равноценно городскому отделению связи и будет оказывать весь перечень услуг.