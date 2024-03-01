В Москве построят храмовый комплекс праведных Симеона Богоприимца и Анны Пророчицы

Храм будет расположен в районе Черемушки

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Мосгосстройнадзор выдал разрешение на строительство храма праведных Симеона Богоприимца и Анны Пророчицы на юго-западе столицы. Об этом сообщил председатель ведомства Антон Слободчиков.

"На первом этапе возведут двухэтажный храм шатрового типа общей площадью 1,3 тыс. кв. м. Он сможет принять 500 прихожан. В цокольной части расположится крещальня, пространство первого этажа займет молельный зал, а на верхнем уровне обустроят хоры. С северной стороны к зданию примкнет звонница", - сказал Слободчиков, слова которого приводит пресс-служба надзорного ведомства.

Он добавил, что в рамках второго этапа на участке рядом с храмом построят приходской дом. Фасады храма облицуют керамическим кирпичом, а цоколь и колонны звонницы - плитами из натурального камня. При внешней отделке также используют декоративные элементы из архитектурного бетона. Кровлю выполнят из медных панелей, а центральную главу шатровой части покроют сусальным золотом.

"В северо-восточной части храма запроектирована зона отдыха со скамьями. В здании и рядом с ним создадут все условия для беспрепятственного доступа и безопасного передвижения прихожан с ограниченными возможностями здоровья. Пространство вокруг храмового комплекса благоустроят: оборудуют детскую площадку, установят скамейки, высадят деревья и кустарники, разобьют газоны и цветники. Кроме того, здесь устроят проезды, тротуары и плоскостные стоянки", - отметили в пресс-службе.

Новый храмовый комплекс возведут в районе Черемушки по строительному адресу: квартал 32А, где сейчас расположена временная церковь. После получения извещения о начале строительно-монтажных работ инспекторы комитета составят индивидуальную программу проверок. "Контрольно-надзорные мероприятия будут проходить на всех этапах возведения храма", - заверил Слободчиков.

Строительство храмового комплекса святых праведных Симеона Богоприимца и Анны Пророчицы реализуется за счет благотворительных пожертвований. Для сбора средств создан фонд поддержки строительства храмов Москвы, сопредседателями попечительского совета которого являются мэр Москвы Сергей Собянин и Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.