На Сретенском бульваре в Москве отреставрируют дом страхового общества "Россия"

Зданию в том числе вернут цветовое оформление согласно колористическим решениям начала XX века

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Комитет Москвы по ценовой политике и государственной экспертизе проектов (Москомэкспертиза) согласовал проект капитального ремонта жилого дома в Красносельском районе в центре столицы с проведением работ по сохранению объекта культурного наследия. Об этом сообщил председатель комитета Иван Щербаков.

"Проектом предусматривается не только капитальный ремонт объекта, но и его реставрация. Дому вернут цветовое оформление согласно колористическим решениям начала XX века. Отреставрируют крыльцо, козырьки, фасады и его декоративные элементы, в том числе колонны и гербы", - сказал Щербаков, слова которого приводит пресс-служба Москомэкспертизы.

В столице проводится масштабная работа по сохранению исторических зданий и сооружений. По поручению мэра Москвы Сергея Собянина в городе ежегодно реставрируют не менее 150 объектов культурного наследия. Еще одним зданием, которое отреставрируют в столице, станет пятиэтажный кирпичный жилой дом, расположенный по адресу: Сретенский бульвар, дом 6/1, строение 2.

"Здание является объектом культурного наследия федерального значения "Комплекс домов страхового общества "Россия". Капитальный ремонт предусматривается как внутри, так и снаружи здания. Работы пройдут также в подвале, в подъездах и на лестничных клетках", - пояснили в пресс-службе.

Кроме того, будут отреставрированы горельефы в виде мифических существ и барельефы с изображением летучих мышей, а также башенные завершения и купола. Реставрация затронет также места общего пользования - подоконники, дверные заполнения, потолки лестничных маршей и их декоративные элементы. Также специалисты промоют фасады, обработают их антисептиком и бактерицидным составом.

"При проведении реставрации дома №6/1 строение 2 на Сретенском бульваре специалисты применят самые передовые технологии. Так, к примеру, для дофрагментовки декоративных элементов используют лазерное сканирование и 3D-моделирование, чтобы не только сократить срок производства работ, но и достигнуть максимальной точности деталей", - уточнил руководитель производственного технического управления Фонда капремонта Москвы Леонид Богатырев.

О контроле экспертов

"Все работы пройдут под контролем Мосгорнаследия по ранее согласованному проекту, который был составлен с вниманием к деталям. Реставрация коснется фасадов, подъездов и окон в местах общего пользования. Здание сохранит исторический облик, оформленный в стиле позднего итальянского ренессанса с добавлением элементов русской архитектуры XVII века. Именно это сочетание позволило создать образ средневекового замка с нависающими эркерами-башенками", - заверил руководитель Мосгорнаследия Алексей Емельянов.

Комплекс домов страхового общества "Россия" представляет собой два корпуса доходных домов, построенных в 1899-1902 годах по проекту архитекторов Николая Проскурнина, Александра фон Гогена при участии Виктора Величкина. В советское время в одном из них размещались Российское телеграфное агентство (РОСТА), Главное артиллерийское управление РККА и Народный комиссариат просвещения. В разные годы здесь жили знаменитые деятели культуры, науки и искусства.