На Камчатку на чемпионат страны по горным лыжам приехали участники из 14 регионов

Финал Кубка России состоится в дисциплине "командные соревнования"

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 2 марта. /ТАСС/. Представители 14 регионов страны - всего около 150 человек - приехали на Камчатку для участия в чемпионате и первенстве России по горнолыжному спорту. Состоялось официальное открытие соревнований, сообщили ТАСС в краевом Минспорта.

"Участники из 14 регионов страны будут соревноваться в дисциплинах "скоростной спуск", "супер-гигант", "супер-комбинация". Финал Кубка России состоится в дисциплине "командные соревнования". Официальное открытие соревнований состоялось, а первый заезд перенесен на 3 марта из-за погодных условий - после сильного ветра и снега специалистам потребовалось чуть больше времени, чтобы качественно подготовить горнолыжные спуски к таким масштабным соревнованиям", - сказали в профильном министерстве.

Также через две недели на горе Морозная на Камчатке впервые состоится чемпионат России по сноуборду в параллельных дисциплинах. Старт соревнований запланирован на 16 марта.