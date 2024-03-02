СМИ: украинские водители дают взятки польским фермерам за проезд через КПП без очереди

Как сообщает украинское издание "Страна", проезд стоит примерно $250 с одной машины

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Часть украинских водителей смогла проехать без очереди через пикеты польских фермеров, заплатив взятку. С таким обвинением выступили их соотечественники, продолжающие стоять в многокилометровых очередях на границе между Польшей и Украиной.

"1 тыс. злотых (примерно $250) с одной машины и едут без очереди. Первый случай зафиксировали вчера ночью, когда несколько десятков фур пересекли границу. Сегодня без очереди пыталась проехать еще одна коллега, все на львовских номерах", - приводит слова недовольных водителей украинское издание "Страна". При этом очередь со стороны Польши на КПП "Рава-Русская - Хребенне" растянулась на 28 км и продолжает увеличиваться. А на КПП "Медыка-Шегини" поляки, по данным издания, отказались пропускать все грузовики как на Украину, так и в Польшу.

В связи с блокадой границы резко возросла стоимость доставки грузов на Украину - перевозка 22 тонн из Гданьска в Киев, например, подорожала с €1,5 тыс. до €4 тыс.

С ноября 2023 года польские перевозчики и фермеры периодически проводят акции протеста, блокируя КПП на границе с Украиной. Очередная забастовка сельхозпроизводителей Польши против импорта украинской аграрной продукции объявлена по всей стране с 9 февраля по 10 марта. Аграрии требуют ограничить или полностью запретить ввоз дешевой сельхозпродукции с Украины, усилить поддержку национального животноводства, а также выражают несогласие со стратегией Евросоюза "Зеленый курс", предусматривающей достижение к 2050 году нулевых углеродных выбросов. Протест поддержан руководством Министерства сельского хозяйства и развития сельской местности Польши.