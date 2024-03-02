В Госдуме сообщили, что в ЛНР намерены восстановить водоснабжение Алчевска в 2026 году

Кроме того, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий отметил, что для решения вопроса необходимо проработать альтернативные маршруты доставки воды высокого качества

АЛЧЕВСК /Луганская Народная Республика/, 2 марта. / ТАСС/. Магистральный водовод, питающий луганский Алчевск водой, восстановят к 2026 году, будет возобновлено водоснабжение города, сообщил депутат Госдумы Дмитрий Свищев на встрече главы комитета Госдумы по международным делам, лидера ЛДПР Леонида Слуцкого со студентами Донбасского государственного технического университета.

"Мы все прекрасно знаем, что проблемы с водой - вопрос номер один не только для Алчевска, но и для многих городов Луганщины. И вопрос <...> поднимается на самый высокий уровень. <…> Коллеги, вода будет в 2026 году", - сказал Свищев.

Слуцкий отметил, что промышленные предприятия города также получают неполный объем водоснабжения. Для решения вопроса необходимо проработать альтернативные маршруты доставки воды высокого качества. Кроме того, он предложил сделать Алчевск пилотной территорией по восстановлению водоснабжения.

"Что касается водоводов в Алчевске, у нас есть совершенно точное видение, когда мы сумеем, по крайней мере, в тестовом режиме включить подачу воды достойного качества. То есть это не техническая вода. <…> На самом деле я хочу сделать Алчевск пилотной территорией по восстановлению водоснабжения, но без восстановления магистрального водовода сделать это не в силах партия и мэр. Тут нужны поэтапные усилия", - отметил Слуцкий.

Глава алчевского городского округа Альберт Апшев рассказал, что проблемы в системах водоснабжения и водоотведения Алчевска наблюдаются постоянно. Причина в том, что большинство труб сгнило и вся система нуждается в замене. Город сталкивается с перебоями в предоставлении воды и неудобными графиками подачи. Также отмечается, что канализационные системы забиты, что приводит к затоплениям и вызывает неприятный запах. Аварии на магистральном водоводе происходят часто, именно они являются причиной того, что Алчевск остается без воды.

Алчевск не располагает достаточными запасами воды под землей и зависим от ее поставок извне. Износ труб в городе составляет 90%.