В Тюмени в центре "Воин" стартовал второй поток обучения кандидатов в инструкторы

К переподготовке приступили участники из 10 регионов РФ

ТАСС, 2 марта. Второй поток обучения специалистов для работы в новых отделениях центра "Воин" стартовал в Тюмени. К переподготовке приступили кандидаты из 10 регионов России, сообщили в пресс-службе центра "Воин".

"В центре военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодежи "Воин" стартовал второй поток обучения специалистов для работы в новых отделениях организации. К профессиональной переподготовке приступили кандидаты в инструкторы из десяти регионов России. <...> Курс обучения инструкторов рассчитан более чем на 550 часов и включает в себя не только военно-прикладные дисциплины, но педагогическую подготовку. Дополнительно к основной программе будущие наставники пройдут курсы по управлению внедорожной мототехникой и первоначальное обучение для получения лицензии на приобретение гладкоствольного оружия", - говорится в сообщении с уточнением, что старт обучения был дан со сцены городского дворца культуры "Нефтяник" в Тюмени.

По словам заместителя губернатора Тюменской области Алексея Райдера, региональное правительство готово и дальше оказывать поддержку для подготовки нового инструкторского состава. "Теперь вы будете на главном участке одного из самых ответственных фронтов - работе с молодежью, школьниками, студентами. Вторая волна обучения, сама методика вашей подготовки <...> направлена на то, чтобы вы овладели <...> способностью в живом контакте с молодыми людьми передавать те знания, которыми владеете по праву", - цитируют в пресс-службе слова Райдера.

Как отметил первый заместитель директора центра "Воин" Сергей Светов, старт второго потока обучения будущих инструкторов совпал с запуском новой федеральной кадровой программы "Время героев", о которой президент Владимир Путин сообщил во время послания Федеральному собранию.

"Символично, что совпало не только время, но и содержание работы, которую в этом направлении проводит центр "Воин". Более 20% от числа кандидатов этого курса - участники специальной военной операции. В ходе многоступенчатой подготовки, они получат не только навыки по военно-прикладным дисциплинам, но и педагогическую специальность", - цитируют в пресс-службе центра Светова.

Отмечается, что подготовку инструкторского состава первого потока, которая стартовала в январе 2024 года, планируется завершить в конце марта. Ее пройдут 100 человек из 11 регионов России. После этого каждому участнику будет выдан диплом о профессиональной переподготовке с присвоением квалификации "Инструктор по виду спорта (военно-прикладные виды спорта), педагог дополнительного образования".

О центрах "Воин"

Центр военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодежи "Воин" создан по поручению президента Владимира Путина. Первые 12 региональных отделений открылись в мае 2023 года. Обучение курсантов проходит по направлениям: основы национальной безопасности РФ, огневая подготовка, тактическая подготовка, инженерная подготовка, организация связи, основы пилотирования БПЛА, тактическая медицина, спортивно-тактические игры.