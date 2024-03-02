Россияне не обращались за помощью в посольство РФ в Чаде на фоне обострения в стране

В российском диппредставительстве отметили, что обстановка в стране нормальная

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Российское посольство в Чаде работает в штатном режиме, граждане РФ не обращались за помощью на фоне обострения в стране.

"Обстановка нормальная, посольство работает в штатном режиме, российские граждане за помощью не обращались, находимся с ними в постоянном контакте", - отметили ТАСС в посольстве.

Штаб-квартира Агентства национальной безопасности (АНБ) в Нджамене была атакована в ночь с 27 на 28 февраля. Власти обвинили в этом оппозиционную Социалистическую партию без границ (СПГ), сообщив, что атака была местью за арест активиста СПГ, который обвиняется в покушении на убийство председателя Верховного суда. Лидер СПГ Яя Дилло назвал нападение на председателя суда инсценировкой.

Позднее президент Махамат Идрисс Деби Итно распорядился "немедленно арестовать всех без исключения активистов СПГ", совершивших нападение на штаб-квартиру АНБ, "кем бы они ни были и какой бы пост ни занимали". По утверждению портала Tchad One, силы безопасности штурмом взяли штаб-квартиру СПГ, располагавшуюся в доме одного из ее лидеров и дяди президента генерала Сале Деби Итно. Дилло якобы был убит.

Государственный секретарь по иностранным делам Чада Кассире Изабель Усна на встрече с аккредитованными в Нджамене послами сообщила, что Дилло погиб при попытке ареста. Она заявила, что произошедшие в столице 28 февраля события направлены на то, чтобы сорвать назначенные на 6 мая президентские выборы.