Россотрудничество пригласило участников фестиваля молодежи в экспедицию по Хакасии

Также в агентстве планируют привлечь к участию около 20 молодых людей из разных стран

СИРИУС /Федеральная территория/, 2 марта. /ТАСС/. Россотрудничество проведет в августе экспедицию в Хакасию и планирует привлечь к участию в ней около 20 молодых людей из разных стран. Об этом сообщил заместитель руководителя агентства Дмитрий Поликанов в ходе дискуссии на Всемирном фестивале молодежи, пригласив его участников рассмотреть такую возможность.

"Я также приглашаю тех, кому уже исполнилось 25 лет, в экспедицию - она планируется на август. Мы приглашаем вас отправиться в Хакасию, Красноярский край. Это центр Сибири, очень красивые места. Там будет шанс посмотреть все, увидеть сокровища природы Хакасии. Это организуется для того, чтобы собрать вместе людей, которые интересуются изучением опыта различных природных заповедников из разных стран. Мы хотим показать свои наработки, а также разработать совместно туристические маршруты, которые могли бы проходить по таким национальным паркам", - рассказал Поликанов на дискуссии "Экспедиция в лидерство: как путешествия расширяют карьерные горизонты".

По его словам, для участия в экспедиции планируется набрать от 20 до 25 человек из разных стран, прежде всего СНГ и БРИКС. Возраст участников - от 25 до 35 лет. Предполагается, что набор будет объявлен в июне, отбор заявок будет проводиться совместно с Русским географическим обществом (РГО).

Длительность экспедиции составит около двух недель. Она будет организована Россотрудничеством совместно с РГО в рамках программы "Новое поколение".

Всемирный фестиваль молодежи проходит на федеральной территории Сириус с 1 по 7 марта 2024 года. Заявки на участие в нем подали более 300 тыс. человек из 190 стран. Региональная программа фестиваля состоится с 10 по 17 марта, ее участники посетят 30 городов России. ТАСС - генеральный информационный партнер мероприятия.