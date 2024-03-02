Представитель перевозчиков Литвы: день протестов польских фермеров обходится в €120 тыс.

Представитель ассоциации грузоперевозчиков Литвы "Линава" Валдас Казлаускас отметил, что час простоя стоит €100

ВИЛЬНЮС, 2 марта. /ТАСС/. Сутки акции польских фермеров, протестующих у литовско-польской границы против манипуляций с украинским зерном, что резко сбило цены на региональном рынке, обходятся литовским перевозчикам в €120 тыс. Об этом в эфире национального радио LRT заявил представитель ассоциации грузоперевозчиков Литвы "Линава" Валдас Казлаускас.

"Даже короткая вынужденная остановка обходится убытками. Час простоя - это €100", - сказал он.

Польские фермеры с помощью представителей таможни, погранохраны, дорожной инспекции своей страны останавливают после пересечения границы литовские фуры для проверки. Они утверждают, что проследовавшее через Польшу в Клайпедский порт украинское зерно грузовой транспорт Литвы незаконно перевозит обратно в Польшу.

"Если проверка длится пусть 10 минут, то с прибытием на площадку для этой процедуры, выездом с нее, это будет €20. Умножим на 6 тыс. грузовиков, которые следуют в этом месте в обоих направлениях, получим €120 тыс.", - подсчитал представитель "Линава".

Акция польских фермеров началась 1 марта. Планируется, что она продлится неделю. 4 марта в Литву с рабочим визитом прибудет премьер Польши Дональд Туск. Ожидается, что зерновая проблема среди других вопросов будет обсуждаться на переговорах с главой правительства Литвы Ингридой Шимоните и президентом Гитанасом Науседой.