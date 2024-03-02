Балицкий заявил, что "Время героев" поможет бойцам СВО укорениться в Запорожской области

Губернатора региона также отметил проект "Лидеры России"

МЕЛИТОПОЛЬ, 2 марта. /ТАСС/. Кадровая программа "Время героев", инициированная президентом РФ Владимиром Путиным, поможет обосноваться в Запорожской области защищающим ее военнослужащим после завершения СВО. Такими ожиданиями поделился губернатор региона Евгений Балицкий в Telegram-канале.

"Теперь ветераны СВО, а также солдаты и офицеры, которые сейчас сражаются в действующих частях, смогут подать заявление для участия в первом учебном потоке специальной кадровой программы "Время героев". После завершения СВО, я рассчитываю, что защитники Запорожской области, военные останутся у нас в регионе, перевезут семьи, будут жить, трудиться, растить детей, многие из них станут руководителями - смелыми, самоотверженными, знающими, каким должно быть будущее нашей страны", - написал Балицкий.

Он отметил успех действующих кадровых проектов по подготовке управленцев для Донбасса и Новороссии. В частности, Балицкий отметил проект "Лидеры России".

Путин 29 февраля в послании Федеральному собранию анонсировал начало приема заявок на новую кадровую программу "Время героев" для ветеранов и участников спецоперации на Украине. Сайт программы был запущен 1 марта.