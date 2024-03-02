Путин заявил, что в справедливом мире нет места расизму, лжи и двойным стандартам

Президент РФ призвал участников ВФМ "вместе трудиться ради будущих поколений, бороться с бедностью и терроризмом, болезнями и распространением наркотиков, сохранять уникальные природные богатства, культурное наследие

СИРИУС /Федеральная территория/, 2 марта. /ТАСС/. Люди мира должны сообща трудиться над тем, чтобы сделать мир лучше и справедливее, заявил президент РФ Владимир Путин в видеоприветствии открывающемуся Всемирному фестивалю молодежи (ВФМ). Он подчеркнул, что в этом мире не должно быть места расизму, двойным стандартам и лжи.

Глава российского государства призвал участников ВФМ "вместе трудиться ради будущих поколений, бороться с бедностью и терроризмом, болезнями и распространением наркотиков, сохранять уникальные природные богатства, культурное наследие, всю красоту и многообразие планеты".

"В таком мире нет места расизму, диктату, двойным стандартам и лжи, а человек свободен говорить на своем языке, следовать вере и традициям своих предков", - подчеркнул президент РФ.

Всемирный фестиваль молодежи проходит на федеральной территории Сириус с 1 по 7 марта 2024 года. Заявки на участие в нем подали более 300 тыс. человек из 190 стран. Региональная программа фестиваля состоится с 10 по 17 марта, ее участники посетят 30 городов России. ТАСС - генеральный информационный партнер мероприятия.