Командующий бригадой беспилотной авиации депутат Дмитрий Саблин стал Героем ДНР

Награждение прошло на встрече с личным составом подразделения

ДОНЕЦК, 2 марта. /ТАСС/. Глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин вручил депутату Госдумы Дмитрию Саблину звезду Героя ДНР.

"Мы точно знаем, как много зависит от настоящих патриотов, энтузиастов, добровольцев. Именно как добровольческое подразделение зарождалась бригада беспилотной авиации ГРОМ "Каскад", - написал Пушилин в своем Telegram-канале. - С гордостью вручил Дмитрию Саблину звезду Героя ДНР. Трудно переоценить значимость работы наших аэроразведчиков".

Он добавил, что Саблин командует бригадой беспилотной авиации ГРОМ "Каскад", бойцы которой спасли тысячи мирных жителей Донбасса. Награждение прошло на встрече с личным составом подразделения. На церемонии присутствовал секретарь Генсовета партии "Единая Россия", первый зампредседателя Совета Федерации Андрей Турчак, а также журналист и телеведущий Владимир Соловьев.

Операторы БПЛА с октября 2022 года работали как БАРС "Каскад", а с 1 октября 2023 года - как бригада беспилотной авиации ГРОМ "Каскад". В ноябре прошлого года подразделение вошло в состав ВКС России.