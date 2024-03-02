Экипаж из Вологды выиграл второй этап чемпионата России по русским тройкам

В соревнованиях приняли участие 12 троек из Вологодской, Владимирской, Костромской, Архангельской областей и Краснодарского края

ТАСС, 2 марта. Конный экипаж из Вологодской области лидировал на втором этапе чемпионата России по русским тройкам, который стал главным событием фестиваля "Русская тройка", прошедшего в деревне Ерофейка Вологодской области, сообщила пресс-служба врио губернатора.

"Второй этап чемпионата России по русским тройкам состоял из двух этапов: фигурная и резвая езда. По итогам соревнований абсолютным чемпионом стала тройка из Вологодской области с коренником (средней лошадью) Людвигом. Ею управлял наездник Алексей Чистяков. Еще одна вологодская тройка с коренником Лоцманом признана самым резвым экипажем", - сообщили в пресс-службе.

В соревнованиях приняли участие 12 троек из Вологодской, Владимирской, Костромской, Архангельской областей и Краснодарского края. В промежутках между заездами состоялись выступления тяжеловозов, рысаков под седлом, на санях, конноспортивная игра "Догони девушку" и конный балет "Котильон". Первый этап чемпионата прошел во Владимирской области с 3 по 4 февраля, где первое место также завоевала тройка из Вологды с коренником Людвигом и мастером-наездником Алексеем Чистяковым. Экипажи от Племенного конного завода "Вологодский" традиционно лидируют на чемпионате. Основанный в 1964 году завод является самым северным в России и крупнейшим на Северо-Западе РФ предприятием, где разводят лошадей породы "Русский рысак" и "Русский тяжеловоз".

По словам главного судьи соревнований Натальи Ореховой, соревнования русских троек являются национальным видом конного спорта в России. Чемпионат нацелен на совершенствование управления тройками, привлечение к участию новых наездников из разных регионов страны, введение новых соревновательных элементов и определение сильнейших троек страны.

В ходе фестиваля установили новый рекорд России по изготовлению самого большого в стране составного пряника в форме подковы, он войдет в Книгу рекордов России. Его готовили 60 часов, в результате получился пряник размером 3,5 на 4 м и весом 382 кг. По уточненным данным организаторов, кондитеры использовали 123 кг муки, 57 кг сахара, 27 кг натурального меда, более 20 кг куриных яиц, 1 кг разрыхлителя и 3 л питьевой воды, а также около 90 кг брусничной прослойки для начинки, 65 кг шоколадной помадки для покрытия, 15 кг сахарной пасты.

Для гостей приготовили масштабную развлекательную программу. Реконструкторы из Кириллова, Череповца и Москвы развернули "Богатырский посад", где зрители прогоняли зиму, брали снежную крепость, жгли костер, чеканили монеты на удачу, стреляли из лука и арбалета, пробовали угощения по традиционным русским рецептам.