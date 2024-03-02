Свыше 600 студентов вузов и ссузов Калмыкии вступили в российские студотряды

Молодые люди будут привлекаться в организации, осуществляющие деятельность в сфере строительства, транспорта и благоустройства

СИРИУС /Федеральная территория/, 2 марта. /ТАСС/. Калмыкия заключила соглашение с организацией "Российские студенческие отряды" на Всемирном фестивале молодежи, оно позволит привлекать молодые кадры в республику, сообщил в своем Telegram-канале глава региона Бату Хасиков. В настоящее время в российские студотряды уже вступили более 600 молодых людей республики.

"В Сочи стартовал Всемирный фестиваль молодежи! <…> Калмыкию представляют 35 участников и 30 волонтеров. <…> Символично, что именно здесь мы подписали соглашение о сотрудничестве с молодежной общероссийской общественной организацией "Российские студенческие отряды". Уверен, такое взаимодействие окажет значительное влияние на привлечение молодых кадров в нашу республику", - написал он.

Хасиков назвал Калмыкию регионом молодых и инициативных. Так, молодые люди активно участвуют в проектах Росмолодежи, выигрывают гранты на свои социальные начинания. Каждый приехал на форум с новыми идеями и проектами. "Наша задача - помогать им реализовывать себя в родной республике. В этом поможет новый нацпроект "Молодежь", который объединит все механизмы поддержки, предоставляемые государством", - добавил глава республики.

В ряды российских студотрядов уже сегодня вступили более 600 молодых людей из Калмыкии, уточнили ТАСС в пресс-службе главы региона. Они будут привлекаться в организации, осуществляющие деятельность в сфере строительства, транспорта и благоустройства.

"Мы будем оказывать помощь в реализации всероссийского педагогического проекта, станем участниками всероссийских медицинских отрядов, будем работать на строительных, сельскохозяйственных и сервисных объектах нашей страны. Это большая честь, доверие, которое мы оправдаем. В планах - формирование нормативной правовой базы по поддержке студенческих отрядов Республики Калмыкия, реализация мероприятий и организация профессиональной подготовки участников молодежного движения", - сказал ТАСС куратор студенческих отрядов Калмыкии Санал Даваев.

Всемирный фестиваль молодежи проходит на федеральной территории Сириус с 1 по 7 марта 2024 года. Заявки на участие в нем подали более 300 тыс. человек из 190 стран. Региональная программа фестиваля состоится с 10 по 17 марта, ее участники посетят 30 городов России. ТАСС - генеральный информационный партнер мероприятия.