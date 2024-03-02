В Кировской области в 2026 году начнут проектирование объекта переработки отходов

На проект требуется около 2 млрд рублей

КИРОВ, 2 марта. /ТАСС/. Власти Кировской области планируют в 2026 году начать проектирование предприятия по переработке отходов на площадке создаваемого комплексного объекта по обращению с твердыми коммунальными отходами "Центральный" в Слободском районе. Об этом ТАСС сообщил министр охраны окружающей среды региона Тимур Абашев.

"В 2026 году совместно с бизнесом приступим к проектированию объекта переработки, в 2027 году запросим средства на реализацию [проекта]. В ценах текущего года на создание объекта переработки и полигона требуется порядка 2 млрд рублей. Мощность составит не менее 70 тыс. тонн отходов в год", - сказал Абашев.

Он отметил, что объект планируют разместить на территории создаваемого комплексного объекта по обращению с твердыми коммунальными отходами "Центральный" в Слободском районе, строительство которого началось в 2024 году.

"Центральный" рассчитывают ввести в эксплуатацию в 2025 году, объект будет включать мусоросортировочный завод мощностью 200 тыс. тонн в год, объект компостирования твердых коммунальных отходов мощностью 60 тыс. тонн в год. Стоимость проекта составляет более 970 млн рублей.

В настоящее время в Кировской области, где ежегодно образуется свыше 280 тыс. тонн отходов, нет крупных объектов переработки отходов.