На Камчатке 17 каюров вышли на старт гонки на собачьих упряжках "Берингия"

Маршрут начнется в селе Эссо, финишируют участники гонки в Усть-Камчатске

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 3 марта. /ТАСС/. Из села Эссо на Камчатке в рамках старейшей гонки на собачьих упряжках "Берингия" стартовали 17 каюров. Они пройдут по тундре почти 1,5 тыс. км, сообщила ТАСС участница соревнований Анастасия Семашкина.

"Гонка стартовала из села Эссо, на старт вышли 17 каюров. Настроение и у нас, и у их четверолапых спортсменов боевое, все настроены на борьбу", - рассказала Семашкина.

Она добавила, что маршрут начинается от Эссо и следует на север преимущественно вдоль западного побережья полуострова с остановкой в Тигиле. Здесь гонку завершат трое участников номинации "Молодой каюр". Затем через Палану и Оссору - в ней финиш для участников номинации "За верность традициям Севера". Далее каюры направятся к восточному побережью и закончат гонку в Усть-Камчатске. Самый длинный путь - всего около 1,5 тыс. км - в итоге преодолеют 8 человек из 17.

Семашкина - известный в крае каюр, участие в "Берингии" она принимает не в первый раз. Ее супруг Андрей Семашкин шесть раз становился победителем экстремальных соревнований. В этом году на старт с родителями вышли две дочери - Анна и Мария.

Титулованный каюр Андрей Семашкин поделился с ТАСС подробностями подготовки к гонке. Он рассказал, что на старт выходят лучшие из лучших псов, прошедшие тщательную подготовку. "Чтобы упряжка уверенно разрезала ледяную мглу, в ней должна быть соблюдена иерархия. Среди псов обязательно есть вожак - послушный и незлобивый, умеющий контролировать ситуацию, есть поджарые лидеры, которые чеканно держат темп гонки. Есть и азартные псы, их дело - рваться вперед. Но главный в упряжке - каюр, его авторитет непоколебим", - рассказал он.

В 2024 году каюрам "Берингии" придется перейти через сложнейший Карагинский перевал - это место влияет на климат всего полуострова, почти всегда там непогода, за что его называют "колыбелью циклонов". Сопровождать упряжки будут ветеринары, которые могут отстранить собак от участия по состоянию здоровья.

О гонке

Традиционная гонка на собачьих упряжках "Берингия" проводится на Камчатке с 1990 года. Каюры со своими собаками проходят около тысячи километров по тундре, победители получают крупные денежные призы. С 2010 года "Берингия" имеет статус официального праздника Камчатского края, во время проведения спортивного соревнования в регионе проходят несколько крупных мероприятий. Также каюры привозят в удаленные поселки края книги, общаются с местным населением, участвуют в поселковых мероприятиях.