В Запорожской области создали девять кадетских классов Росгвардии

Ученики дополнительно получат знания по основам личной безопасности, антитеррористической защите, им расскажут, как вести себя в опасной ситуации

МЕЛИТОПОЛЬ, 3 марта. /ТАСС/. Девять кадетских классов Росгвардии открыли в школах Запорожской области за полгода. Об этом ТАСС сообщили в региональном управлении ведомства.

"Заключено соглашение между Росгвардией, Министерством образования и науки Запорожской области и администрацией Мелитополя о формировании профильных кадетских классов. Восемь кадетских классов созданы в 15-й школе Мелитополя и еще один - в Константиновской средней школе. Дети в них получают знания не только по стандартной российской образовательной программе, но и дополнительное патриотическое воспитание", - рассказал ТАСС офицер управления Росгвардии по Запорожской области.

В профильных кадетских классах дети дополнительно получают знания по основам личной безопасности, антитеррористической защите, им рассказывают, как вести себя в опасной ситуации. У школьников проходят занятия по самообороне и боевым искусствам. Кроме того, для ребят проводятся патриотические мероприятия, посвященные государственным праздникам РФ, историческим событиям, дням воинской славы России.