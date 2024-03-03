МГИМО и "Движение первых" подписали соглашение о сотрудничестве

Подписи под документом поставили ректор университета академик Анатолий Торкунов и председатель правления движения детей и молодежи Григорий Гуров

СИРИУС /Федеральная территория/, 3 марта. /ТАСС/. МГИМО (У) МИД РФ и Российское движение детей и молодежи "Движение первых" подписали соглашение о сотрудничестве на полях Всемирного фестиваля молодежи, передает корреспондент ТАСС. Подписи под документом поставили ректор университета академик Анатолий Торкунов и председатель правления движения Григорий Гуров.

"Это знаковое событие, движение набирает силу и заметно на поле молодежной политики", - отметил ректор. "Когда я был студентом, в детских лагерях, в частности в "Артеке", наши ребята работали вожатыми и переводчиками, - сказал он. - Работа со школьниками - неотъемлемая часть патриотического воспитания и образования. Мы внесем вклад в международных и образовательные проекты, у нас большие перспективы".

По словам Гурова, "Движение первых" работает с МИД в том числе по образовательным вопросам. "Мы действительно развиваем одно из направлений, связанных с международным сотрудничеством", - добавил он.

Всемирный фестиваль молодежи проходит на федеральной территории Сириус с 1 по 7 марта 2024 года. Заявки на участие в нем подали более 300 тыс. человек из 190 стран. Региональная программа фестиваля состоится с 10 по 17 марта, ее участники посетят 30 городов России. ТАСС - генеральный информационный партнер мероприятия.